Grimault pense que l'OM devrait être 6e ou 7e

Dominique Grimault a évalué l'effectif de l'OM sur La Chaîne L'Equipe, en revenant sur l'incertitude autour d'André Villas-Boas ces derniers mois.





"Quand (Andoni) Zubizarreta part, (André) Villas-Boas se sent quand même un peu dépendant de Zubizarreta. Il annonce à (Jacques-Henri) Eyraud qu'il a envie de partir. Le problème, c'est que derrière, il n'a pas d'offre extérieure. Donc il fait une saison de plus. Il y a la Covid. Pendant le confinement, il entretient d'excellentes relations avec ses joueurs, qui lui demandent de rester. Au final, il reste. Bon, il ne reste pas à l'insu de son plein gré non plus. Mais il sait ce que vaut cette équipe. Or, que vaut cette équipe de Marseille ? Très franchement, sur le papier, elle ne vaut pas mieux que la sixième ou la septième place..."



N'en déplaise à ses détracteurs, qui sont actuellement en recrudescence, l'OM est actuellement 4e de L1 avec 18 points, soit plus que la saison dernière au même moment. Le club phocéen est à un point du 2e, le LOSC, avec un match en retard, contre le RC Lens. Et tout cela, en ayant joué le PSG, le LOSC, Lyon, l'ASSE ou encore Bordeaux. On pouvait s'attendre à pire pour une équipe qui ne vaut "pas mieux" que "la sixième ou la septième place", non ?