Mandanda : "Je suis le plus ancien, c'est la réalité"

Le portier de l'OM et des Bleus a été interrogé par la presse sur son statut en équipe de France.





"C'est sûr que ça ne me rajeunit pas tout ça (la présence de Marcus Thuram en EDF, fils de Lilian avec qui Mandanda a joué, ndlr). Mais après c'est toujours pareil, il y a plusieurs façons de voir les choses et je les vois plutôt du côté positif. Je me dis que j'ai quand même une belle longévité et ça, ce n'est pas rien. Je suis le plus ancien et je le fais avec plaisir. Être encore là aujourd'hui est une fierté. Je profite et je vis à fond tous ces moments."



Hier soir, Steve Mandanda a connu sa 34e sélection en Bleu, à 35 ans, face à la Finlande (0-2). Pour l'occasion, l'Olympien a porté le brassard de capitaine.