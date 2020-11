L'OM toujours sur Dia ?

L'attaquant de Reims réalise un début de saison impressionnant (10 matchs officiels, 8 buts).





D'après Le 10 Sport, l'OM serait toujours à l'affût pour Boulaye Dia, après avoir échoué à le recruter l'été dernier, alors que Reims demandait 15 millions d'euros pour son transfert. Le Sénégalais, sous contrat jusqu'en 2022, pourrait faire l'objet d'une nouvelle offre cet hiver, ou l'été prochain, alors que Dario Benedetto est à la peine à la pointe de l'attaque phocéenne (11 matchs, 0 but, 1 passe décisive), et sans véritable concurrence (Valère Germain joue peu et est perçu comme un ailier droit par le coach André Villas-Boas ; Kostas Mitroglou est hors du groupe).



Boulaye Dia, 23 ans, a rejoint Reims en 2018.