Di Meco est d'accord avec Leonardo

Eric Di Meco a donné son opinion, sur RMC, sur la sortie du directeur sportif du PSG, Leonardo, qui a affirmé que la ville du foot en France n'était pas Paris, mais Marseille.





"Il dit que le Paris Saint-Germain est un club jeune et qu'il y a des clubs qui sont plus que centenaires et qui ont mis du temps à gagner. Il dit qu'à Paris, il y a tellement de choses à faire... C'est la réalité. Il dit que ce sera la folie à Paris s'ils ramènent la Ligue des Champions. Au Parc, je peux vous dire que c'est chaud aussi. A Marseille, c'est plus méditerranéen. Les joueurs peuvent sortir à Paris mais pas à Marseille. Y a rien de terrible dans ce qu'il a dit, il dit beaucoup de vérités. Je ne comprends pas où est le scandale."



Effectivement, le Brésilien du PSG, étonnamment lucide, n'a dit que la vérité : à Marseille, la passion autour du football n'est pas comparable à celle qui est à Paris, ou ailleurs en France.