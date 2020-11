Mandanda : "Pas mal de leçons à tirer"

Titulaire avec les Bleus hier soir, Steve Mandanda a encaissé deux buts en première mi-temps, pour une défaite 0-2 contre la Finlande, à domicile.





Interrogé par La Chaîne L'Equipe, le portier de l'OM, capitaine d'un soir de l'équipe de France, s'est exprimé sur la défaite : "Il y a pas mal de leçons à tirer. On est tombés face à une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous, qui courait beaucoup plus que nous et qui mettait plus d'engagement. (...) Ce n'est pas forcément un manque d'envie, mais ils ont couru plus que nous en face. On avait cette volonté, mais ça ne s'est pas forcément retranscrit sur le terrain. Maintenant, il ne faut pas non plus trop tomber dans le négatif. Il y a un match important samedi, et c'est celui-ci qui sera décisif."



L'Equipe de France affronte le Portugal, à l'extérieur, samedi, dans le cadre de la Ligue des Nations. Steve Mandanda, 35 ans, devrait retourner sur le banc pour ce match, et laisser sa place à Hugo Lloris.