Sacchi évoque le passage de Bielsa à l'OM

Arrigo Sacchi s'est exprimé sur le passage de Marcelo Bielsa, à l'OM. L'Italien apprécie visiblement la méthode de l'Argentin.





"Selon moi, les gens avaient compris avant ce qu'il apporterait à l'OM. Malheureusement, beaucoup de journalistes font de l'opportunisme pour vendre trois journaux en plus. Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n'affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non. Un jour, l'un de mes joueurs m'a dit qu'on travaillait trop et qu'il ne s'amusait pas. Je lui ai répondu que ce n'est pas en faisant peu qu'on récoltait beaucoup, et que s'il donnait tout, les gens s'en souviendraient toute leur vie. Moi, ça fait 25 ans que je n'entraîne plus et dès que je vais quelque part, on me demande une photo ou un autographe. C'est que j'ai réussi à leur donner quelque chose. N'oubliez pas que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes", a déclaré le mage de Fusignano lors d'un entretien accordé à Eurosport.



Pour rappel, l'OM de Marcelo Bielsa avait terminé à la 4e place du classement de Ligue 1, à 2 points du podium. Il avait été lésé par de nombreuses erreurs d'arbitrage, dans les dernières rencontres, tandis que Bielsa était la cible de critiques de certains journalistes qui ne paraissaient pas apprécier sa méthode.