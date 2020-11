OM-Nice : vers un report du match ?

La rencontre OM-Nice pourrait être reportée en raison de nombreux cas de coronavirus, au sein de l'effectif des Aiglons.





L'OGC Nice a annoncé avoir détecté "plus d'une douzaine" de cas positifs à la Covid-19, au sein de son effectif et des membres du staff. Ses dirigeants ont décidé de fermer temporairement le centre d'entraînement : "Le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Afin de se prémunir d'une circulation trop active du virus, les entrainements collectifs sont annulés", ont-ils fait savoir par le biais d'un communiqué.



Le détail des contaminés n'a pour l'instant pas filtré, mais il n'est pas exclu que d'autres cas soient découverts, ces prochains jours. Après Lens-OM, la rencontre OM-Nice pourrait à son tour être reportée. Elle est prévue le 21 novembre.