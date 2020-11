Riolo déconseille l'OM à Galtier

Daniel Riolo déconseille à Christophe Galtier de rejoindre l'OM, ces prochaines saisons. Il considère que le risque serait grand pour sa carrière.





"Galtier c'est lui qui met en musique, mais l'homme important c'est celui qui recrute", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC. Il pense que le technicien prendrait un risque en rejoignant son club de coeur : "Dieu sait que j'apprécie son travail, c'est une grosse perte pour Lille si Galtier s'en va, mais des entraineurs qui travaillent bien tu peux en trouver. Pour un projet comme celui du LOSC où il faut vendre les joueurs, le recrutement c'est primordial. Cela va alimenter les rumeurs toute l'année, mais on le sait que son ambition et le rêve de sa vie c'est d'aller entrainer l'OM. À une époque il n'avait peut-être pas la carrure, la dimension et même les supporters de l'OM n'en voulaient pas. Aujourd'hui, les supporters de Marseille et de Lyon adoreraient l'avoir. Très honnêtement si je suis Galtier, et que le projet de Lille ne bouge pas, je ne vais pas à l'OM. Il n'y a aucune sécurité à Marseille..."



Galtier commence à avoir une belle expérience, puisqu'il a déjà passé 478 matchs sur les bancs des clubs professionnels, en tant que numéro un. Il n'a certainement pas besoin des conseils d'un journaliste dont le travail consiste uniquement à critiquer.