Barthez fait son retour au TFC

Fabien Barthez a décidé de revenir dans le football. Il tiendra un rôle de consultant à Toulouse, ces prochains mois.





Sur son site officiel, le club toulousain a annoncé le retour du champion d'Europe 1993 "pour accompagner et développer la progression et la formation" des gardiens de but. "Ma pure passion m'a poussé à m'investir dans un rôle de consultant. Je souhaite transmettre et partager ma vision de ce poste dans toute sa globalité, en collaboration avec le staff technique, pour les gardiens de l'effectif professionnel et du Centre de Formation. Je tiens à remercier le président Comolli, l'équipe dirigeante ainsi que Patrice Garande, Rudy Riou et Denis Zanko pour leur confiance et leur accueil", a indiqué le natif de Lavelanet.



Pour rappel, Barthez a défendu les couleurs de l'OM entre 1992 et 1995, puis entre 2004 et 2006. Au total, il a joué 228 matchs, sous le maillot phocéen toutes compétitions confondues.