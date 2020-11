Boga a eu un rôle dans le prêt de Lopez

Maxime Lopez a rejoint la Serie A en prêt, le dernier jour du mercato.





Interrogé par BeIN Sports, Maxime Lopez est revenu sur la genèse de son départ, où Jérémie Boga, le Français de 23 ans de Sassuolo, un temps dans le viseur de l'OM, a une importance : "C'est lui qui m'a écrit le jour du match contre Lyon (le 4 octobre) pour me dire que le coach (Roberto) De Zerbi me voulait. Il nous a mis en relation, après c'est passé par mes agents, mais c'est Jérémy (Boga) qui a provoqué le premier contact. Il a fait un peu l'agent. Et depuis que je suis arrivé, il a tout fait pour que je m'intègre le plus rapidement possible."



Maxime Lopez, 22 ans, a disputé quatre matchs avec Sassuolo, pour 1 but (contre Naples). Actuellement, la formation italienne est 2e de Serie A.