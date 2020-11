Rami comprend l'agacement de Villas-Boas

Sur RMC, Adil Rami est revenu sur la colère du coach de l'OM contre la presse, après la victoire 1-0 contre Strasbourg, vendredi.





André Villas-Boas s'est agacé des questions pointant le faible niveau de l'équipe contre Strasbourg, et le fait que l'OM ait gagné grâce à ses individualités. L'ancien défenseur de l'OM, âgé de 34 ans, comprend le Portugais : "On l'a assez critiqué en Ligue des Champions. De gagner contre Strasbourg à l'extérieur, qui est une belle équipe, il a une petite bouffée d'air frais. Il peut avancer avec des ondes positives. Moi, c'est la question que je ne trouve pas très intelligente et piège. Je comprends sa réaction et je suis d'accord avec lui. Encore heureux qu'il soit sauvé par ses individualités. C'est un beau but. Il y a aussi du combat dans le football. Ils ne sont pas si nuls en championnat. Il protège son équipe et c'est normal qu'il soit frustré."



L'OM, avec cette victoire, est 4e du championnat avec un match en retard, à un point du 2e, le LOSC.