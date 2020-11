Un club espagnol a pensé à Mitroglou

L'attaquant grec, de retour à l'OM depuis cet été, n'entre pas dans les plans d'André Villas-Boas.





Selon les informations de Deportes Cope Vigo, le Celta Vigo, dont le coach, Oscar Garcia, vient d'être licencié, chercherait un attaquant pour son effectif, à la peine en Liga (17e). Le club espagnol aurait pensé à deux noms : Mario Mandzukic, libre de tout contrat après un passage raté au Qatar, et Kostas Mitroglou, lié à l'OM jusqu'en 2021. A priori, le choix du Celta se serait porté sur le Croate de 34 ans, qui a quitté la Juventus en janvier 2020 et reste sur une piètre demi-saison à Al-Duhail SC (7 matchs, 1 but).



Deuxième choix du Celta, le Grec ne devrait pas quitter l'OM avant la fin de son bail, l'été prochain, à moins que la formation espagnole ne change d'avis ou qu'un nouveau club avance ses pions sur Kostas Mitroglou dans les prochains mois.