EdF : Deschamps voulait appeler Bouna Sarr

L'ancien latéral de l'OM, Bouna Sarr, a été convoqué chez les Bleus par le sélectionneur.





Mais selon les informations de L'Equipe, le Bayern Munich a mis son veto à cette convocation. Alors que Benjamin Pavard a des soucis physiques, Didier Deschamps a désiré convoquer un nouveau latéral droit, alors que Léo Dubois (Lyon) est le 2e défenseur du groupe pouvant jouer sur ce côté. Le sélectionneur a d'abord pensé à Ferland Mendy, mais le Real Madrid a empêché son joueur de 25 ans de partir en sélection à cause, officiellement, d'une blessure.



L'ancien coach de l'OM (2009-2012) a alors pensé à Bouna Sarr, transféré lors du dernier mercato au Bayern Munich. Le joueur de 28 ans avait donné son accord pour cette convocation, lui qui peut aussi jouer pour la Guinée, mais le board munichois a refusé d'envoyer Bouna Sarr en Bleu, officiellement à cause d'une blessure, mais plus probablement du fait que le club allemand ne pouvait prendre le risque que ses deux latéraux droits se blessent avec les Bleus. Le journal rapporte que Bouna Sarr serait très déçu de cette décision.



Résultat, Ruben Aguilar (Monaco) a été convoqué pour la première fois, à 27 ans, en Bleu pour jouer contre la Finlande (le 11), le Portugal (le 14) et la Suède (le 17).