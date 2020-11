Riolo : "Le niveau de l'OM est lamentable"

Le consultant de RMC Daniel Riolo a, comme à son habitude, critiqué l'OM, pourtant 4e de L1 avec un match en retard.





"J'avais complètement oublié ce match en retard de l'OM (contre Lens). Et Marseille est virtuellement deuxième s'il gagne ce match. Là, d'un coup, ça me met une grande tarte parce que le niveau de l'OM est tellement lamentable."



On rappellera à Daniel Riolo que l'OM, certes mauvais en Ligue des Champions, n'a pourtant perdu qu'une seule fois en 9 rencontres de L1 (soit moins de fois que le PSG), et se retrouve provisoirement 4e du championnat après avoir affronté des grosses écuries depuis le début de la saison, comme le PSG (victoire 1-0), Lyon (1-1 en étant à 10 dès la 20e), le LOSC (1-1), l'AS Saint-Etienne (défaite 0-2) ou encore Bordeaux (3-1). Même en étant " tellement lamentable", l'OM est fort et gagne (5 victoires en 9 matchs). Qu'est-ce que ce sera quand l'équipe jouera mieux ?