Un joueur de Man City amoureux du Vélodrome

Sur son compte Twitter, Aymeric Laporte a dit tout le bien qu'il pensait du stade olympien.





Interrogé par des followers sur son réseau social, le défenseur français a été questionné par l'un d'entre eux sur le meilleur stade dans lequel il ait joué. La réponse a été claire : "Le Vélodrome à Marseille je pense. Même vide"



Aymeric Laporte, qui a évolué en Liga dans le stade du FC Barcelone et du Real Madrid, et en Premier League dans ceux de Liverpool et de Manchester United, a donc désigné comme le meilleur celui de l'OM, qu'il a découvert avec Manchester City le 27 octobre en Ligue des Champions, sans aucun supporter. C'est dire la puissance de la maison des Olympiens, qui impressionne les adversaires même sans le 12e homme.