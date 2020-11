Landreau : "Les Marseillais respectent le maillot"

Mickaël Landreau a réagi face aux fortes critiques dont sont l'objet les Marseillais, ces derniers jours. Il a pris leur défense.





"Je pars du principe que l'on déshonore un maillot à partir du moment où ne le respecte pas, en dehors d'une prestation. Quand on ne le respecte pas sur un comportement, quand on ne respecte pas l'institution. Quand c'est une performance, pour moi ce n'est pas comparable. En plus, c'est une performance par rapport à un niveau, à un budget, à ce qui se passe réellement. Paris, Nantes, j'ai été dans des clubs où l'histoire est très importante. En tant que joueur, le plus important est le respect du maillot. Ce n'est pas en lien avec la performance", a déclaré l'ancien gardien de but au micro du Canal Football Club.



Si le niveau de l'équipe d'André Villas-Boas est loin de celui que l'on souhaiterait, certains journalistes font mime d'oublier d'où revient l'OM. Sans de multiples aberrations arbitrales, en 2014-2015 et 2017-2018, il aurait rejoué la Ligue des Champions bien plus vite (et pas ses concurrents...).