Boutobba a marqué son premier but en L2

Bilal Boutobba (22 ans) a inscrit son premier but en Ligue 2, ce weekend.





Désormais sous les couleurs de Niort, le joueur formé à l'OM a marqué son premier but en L2, contre Sochaux (4-2). Il a également délivré une passe décisive.



Pour rappel, Boutobba avait quitté l'OM en clamant que le club ne lui offrait pas de projet sportif. Il avait refusé le premier contrat professionnel proposé par les dirigeants d'alors pour rejoindre le FC Séville. Il n'avait finalement pas joué en Espagne et avait fini par s'en retourner en France, à Montpellier, où il n'avait pas non plus réussi à percer. Il semble se relancer sous la tunique niortaise.



Cette saison, le milieu offensif a donc marqué 1 but et délivré 4 passes décisives en 7 matchs de Championnat.