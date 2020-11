Mercato : le prix de Thauvin aurait été fixé pour cet hiver

Jacques-Henri Eyraud attendrait 32 millions d'euros pour laisser filer Florian Thauvin (27 ans), lors du mercato hivernal.





Selon Pianeta Milan, l'OM a fixé le tarif d'un transfert du milieu offensif à 32 millions d'euros. Cela aurait refroidi le Milan AC, lequel espérait le récupérer pour un tarif raisonnable, alors qu'il arrive à six mois de la fin de son contrat. A priori, les dirigeants marseillais ne souhaitent pas affaiblir leur effectif, durant l'intersaison. S'il n'a pas été transcendant, Florian Thauvin a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1, depuis le début de l'exercice.



On pourrait croire que le Milan AC est contraint de surveiller ses dépenses, alors qu'il a encore perdu 195 millions d'euros, sur la saison 2019-2020, mais ce n'est même pas le cas. Depuis son arrivée à la tête du club, Elliot aurait investi 642 millions d'euros dans le club, entre l'achat d'actions, l'annulation de la dette et le financement. L'UEFA considère apparemment que c'est normal.