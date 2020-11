Labrune : "Nous devons redessiner le format de nos compétitions"

Vincent Labrune a dressé un constat de la situation du football français. Il prône un passage à 18 clubs.





"On accorde à la L1 le fait de faire partie du top 5 européen : je trouve ça très flatteur en matière d'affichage. Nous n'avons pas gagné de Coupes d'Europe depuis 1996 (la Coupe des Coupes par le PSG), quand neuf autres pays l'ont fait depuis", a lancé le nouveau patron de la LFP lors d'un entretien accordé au JDD. Et d'ajouter : "Nous devons redessiner le format de nos compétitions. Sinon, nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissements."



VLB souhaite notamment prendre exemple sur le modèle allemand, lequel attire davantage d'investisseurs locaux. Or la Bundesliga se joue à 18 clubs. Pour rappel, les dirigeants précédents de la Ligue s'étaient également prononcés pour une L1 à format réduit, mais plusieurs présidents s'y étaient opposés. Et en particulier ceux qui sont possiblement concernés par les relégations.