Sertic raccroche les crampons (Officiel)

Grégory Sertic (31 ans) a annoncé qu'il prenait sa retraite, ce dimanche.





L'ancien milieu défensif de l'OM a indiqué qu'il arrêtait le football, ce dimanche : "Ces dernières années à l'OM ont été très compliquées sur le plan physique et mental. Je ne me suis jamais remis de cette opération en 2015 subie à Bordeaux (après une rupture des ligaments croisés du genou gauche) lors du premier match de la saison contre Reims. J'ai su tenir les quelques saisons qui ont suivi, par le mental et grâce à un super staff à l'OM et aux Girondins qui m'ont permis de continuer physiquement. Au niveau chirurgical, j'ai eu deux opérations et le dernier chirurgien m'a dit : "ce n'est plus possible". Les contraintes professionnelles du haut niveau n'allaient plus être possibles. Ça met un coup au moral, car j'avais envie et j'ai toujours envie, mais je n'ai plus la capacité d'être un joueur professionnel. Je ne veux pas boiter toute ma vie donc j'arrête", a-t-il déclaré sur Canal+. Et d'ajouter : "À Marseille, l'expérience était folle. Certes, elle ne s'est pas passée comme j'aurais voulu, mais à l'âge de 11 ans, je n'aurais jamais imaginé faire cette carrière-là."



Pour rappel, Sertic n'a joué que 25 matchs sous le maillot de l'OM, entre janvier 2017 et l'été 2020.