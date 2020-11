LFP : Labrune voudrait réduire le nombre de clubs

Vincent Labrune penserait à réduire le nombre de clubs en Ligue 1, en vue d'améliorer sa compétitivité.





Le président de la LFP réfléchirait à des mesures pour améliorer la compétitivité de la Ligue 1. Il penserait réduire le nombre d'équipe engagées dans les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2, jugeant qu'il y a "trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs", ce qui "tire le niveau moyen vers le bas". Il considère nécessaire une revue du format du Championnat : "Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C'est obligatoire, sinon nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissements."



Ses prédécesseurs avaient aussi eu l'idée de réduire le nombre de clubs. Pour autant, elle n'avait pas été bien reçue par les "petits" et "moyens" clubs de Ligue 1.