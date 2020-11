Vente OM : des précisions sur la rumeur saoudienne

Ben Jacobs assure qu'aucune discussion réelle n'a été entamée pour la vente de l'OM au PIF (Public Investment Fund).





Selon le journaliste, Frank McCourt n'envisage pas de se séparer du club phocéen : "J'ai encore creusé et bien que le club ait été sur le radar de PIF plus tôt dans l'année, on me dit qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus de 200 GBP (221M€) en raison de pertes préexistantes au club. Frank McCourt n'a aucune envie de vendre", a-t-il posté sur Twitter.





"La priorité reste apparemment Newcastle"

Et d'ajouter : "Une source du PIF dit qu'ils n'ont jamais sérieusement parlé avec Marseille, mais qu'ils ont "d'abord exploré des options en Ligue 1, comme n'importe quelle autre ligue majeure, pour voir si la valeur était présente". La priorité reste apparemment Newcastle et ils ne veulent investir que dans un club de football pour l'instant dans le climat actuel."



Pour rappel, des discussions seraient en cours entre Frank McCourt et Mohamed Ayachi Ajroudi, concernant une possible vente.