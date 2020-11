Gignac a confiance en Payet

André-Pierre Gignac (34 ans) est convaincu que Dimitri Payet (33 ans) va retrouver son niveau, dans les prochaines semaines.





"Il faut juste qu'il rase sa tête et arrête avec ses cheveux (rires) ! Je n'ai pas pour habitude de critiquer mes anciens partenaires. Je sais que l'environnement marseillais n'est pas facile. Dim' est intelligent, il doit lui-même savoir qu'il est en méforme, après c'est une question de confiance. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Rater un penalty, ça arrive. J'espère qu'il va rapidement revenir à son meilleur niveau. C'est une question de confiance. Il va falloir une réaction parce que ça va mal, avec les derniers résultats en Ligue des champions. Mais j'ai confiance en l'entraîneur actuel, que j'adore, que j'aime beaucoup. J'adore comment il parle de ses joueurs. Je ne me fais pas de soucis pour la suite, après il faut que les joueurs en prennent conscience aussi et qu'ils aillent au charbon", a déclaré l'attaquant du Tigres au micro de Téléfoot.



Le succès obtenu à Strasbourg devrait permettre aux Phocéens de travailler dans la sérénité, ces prochains jours.