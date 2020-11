Simakan : "Il y a penalty"

Mohamed Simakan (20 ans) estime que Strasbourg a été privé d'un penalty, en toute fin de match.





"J'ai vu la vidéo dans le vestiaire et c'est flagrant quand même. L'arbitre peut au moins regarder les images, car à partir du moment où on les regarde, il n'y a pas deux réponses possibles : il y a penalty. Il y a parfois des choses bien plus bizarres qui sont sifflées", a déclaré le défenseur du RCSA au micro de Téléfoot, après le match.



Pour rappel, Kevin Zohi s'était écroulé dans la surface, après un contact avec Jordan Amavi (initié hors de la surface). L'arbitre du match, Johann Hamel, n'a pas bronché.