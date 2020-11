MacHardy : "Villas-Boas ne maîtrise plus rien"

Depuis qu'il a décidé de se positionner en tant que détracteur d'André Villas-Boas, Jonatan MacHardy n'a de cesse de souligner le négatif, en ce qui concerne l'OM. Il l'a encore fait après le succès obtenu à Strasbourg (1-0), attaquant directement le coach portugais.





"C'était un match dramatique. C'était une purge, et c'était vraiment très inquiétant pour les deux équipes. Maintenant, on va rentrer dans les détails, mais il faut que les auditeurs qui n'ont pas vu la rencontre se rendent bien compte que le niveau technique était pas loin d'un match de Ligue 2", a lancé le journaliste sur RMC. Mais MacHardy a une cible principale, qui s'appelle André Villas-Boas : "Ce qui me surprend, c'est que l'année dernière, il avait toujours le sourire. Il charmait tout le monde, car même dans les moments où ça devenait un petit peu compliqué, il faisait bonne figure. Là, pour moi, ça lui ne correspond pas. Genre je ne sais pas comment il était à Chelsea ou dans les autres clubs, mais là pour moi c'est symptomatique d'un mec qui est intelligent et très bon communiquant. Là ce qu'il fait, c'est juste qu'il est à bout. Il ne maîtrise plus rien."



Outre le fait qu'aucun consultant ne tient compte des difficultés athlétiques que paraissent avoir l'ensemble des clubs de Ligue 1 dans les coupes d'Europe, MacHardy a désigné sa proie à la façon de son mentor Daniel Riolo. L'OM est certainement le seul club de L1 à d'être fait tailler après avoir pris 9 points en 3 matchs de championnat. Villas-Boas prend la défense de ses joueurs parce qu'il n'est juste pas dupe sur le traitement spécial qui est réservé aux Phocéens par les médias parisiens.