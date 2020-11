Le coup de gueule de Villas-Boas contre la presse

André Villas-Boas en a ras le bol des critiques et l'a fait savoir, vendredi soir. Il a haussé le ton après une question de Téléfoot.





"On n'a pas le droit de faire des efforts pour gagner un match et quand on gagne un match avec les efforts le match est sauvé par les autres. Qu'est-ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous dites sincèrement. Faut arrêter quelques fois. Faites des analyses concrètes. Si vous regardez les autres clubs, vous verrez ce type de choses. Vous pensez que gagner à Strasbourg à l'extérieur c'est facile. Les mecs extraordinaires font la différence dans tous les clubs, c'est toujours comme ça", a lâché l'entraîneur portugais sur la chaîne de télévision. Et de conclure : "C'est une victoire sur un terrain difficile qui nous porte très haut au classement (à la 4e place provisoire). Je sais que vous êtes dégoûtés mais c'est comme ça, c'est la vie."



A l'exemple de Vincent Duluc, Certains journalistes proches de Lyon et du PSG paraissent effectivement profiter de la situation pour en faire des tonnes sur le club marseillais. En l'absence d'un président pour les recadrer, le coach est obligé de le faire.