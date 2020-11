Sanson : "On va travailler pour faire mieux"

Morgan Sanson (26 ans) a confié sa satisfaction, après la victoire obtenue par l'OM à Strasbourg (1-0).





Le milieu offensif admet que le jeu n'était pas terrible, mais se satisfait des trois points obtenus : "C'est sur qu'au niveau du jeu, c'est compliqué. Le seul moyen de se relancer, c'était de prendre les trois points. C'est sur qu'on voudrait proposer autre chose dans le jeu, mais par les temps qui courent on se contente des trois points", a-t-il expliqué au micro de Téléfoot. Les remplaçants ont fait le boulot : "On a la chance d'être les trois sur le but. Mon objectif c'était de faire la différence et d'apporter le maximum. Avant le but, il y a Dim (Payet) qui se bat et Pipa qui se dépouille."





"2 points par match, c'est un bon bilan"

Sanson est ensuite sorti : "Je ne sais pas ce que j'ai eu au bas du mollet, je pouvais plus accélérer." Il a enfin admis que le score n'était pas vraiment mérité : "C'est un petit miracle, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On va bien bosser ensemble. On accueillera Nice plus serein. Ça nous fait du bien en championnat. On a 18 points, 2 points par match, c'est un bon bilan. L'aspect du jeu est à améliorer et on doit montrer un autre état d'esprit. On va travailler pour faire mieux."



L'OM pointe temporairement à la 4e place du classement de Ligue 1, avec trois points de retard sur le leader, le PSG.