Droits TV : Mediapro voudrait une ristourne de 25 %

Lors des premières discussions avec la LFP, Mediapro aurait demandé une réduction d'environ un quart des droits TV de la saison 2020-2021.





L'Équipe donne des précisions sur les négociations entre la Ligue et le groupe espagnol. Selon ses informations, ce dernier souhaite réduire le montant du contrat de la présente saison de 170 à 200 millions d'euros, soit près de 25 % de ce qui était prévu. On ne doute pas que BeIN Sports et Canal+ pourraient demander la même ristourne, si la LFP acceptait. Au total, la décote pourrait réduire les droits télévisuels de la saison à 900 millions d'euros, contre 1,2 milliard d'euros prévus initialement. La demande ne concernerait que 2020-2021.



Pour rappel, la LFP a contracté un prêt de 120 millions d'euros afin de compenser la somme non versée par Mediapro, en octobre.