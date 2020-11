AVB a fixé des objectifs à ses joueurs

André Villas-Boas a secoué les joueurs, après leur prestation insipide, face à Porto. Il a fixé des objectifs.





D'après L'Équipe, l'entraîneur portugais "a exhorté ses joueurs à faire une série en Championnat et à prendre six points sur les trois derniers matches de Ligue des Champions, dans un souci mathématique et d'image". Il aurait aussi demandé à certains joueurs étrangers de faire l'effort d'apprendre le Français. Le quotidien assure qu'il a "recadré ses hommes dans des proportions jamais vues jusque-là".



On devrait avoir un aperçu, ce soir, de la capacité de réaction du vestiaire de l'OM.