Courbis pense que Mediapro et la LFP vont s'entendre

Rolland Courbis pense que la LFP va trouver un accord avec Mediapro, concernant les droits télévisuels de la Ligue 1.





"Je suis plutôt inquiet pour la santé, les hôpitaux qui risquent de saturer, que de Mediapro. Alors évidemment, c'est embêtant pour les clubs pros dont les recettes dépendent en majorité des droits télés. Mais je pense qu'une solution intermédiaire va être trouvée. Que Mediapro ne paiera pas la totalité des droits, mais simplement une bonne partie. Et je pense qu'un accord sera trouvé entre la Ligue et les clubs pour trouver un financement pour la somme restante", a déclaré l'ancien coach de l'OM lors d'un entretien accordé à Allez Paillade.



Pour rappel, le groupe espagnol n'a pas versé son échéance du mois d'octobre et tente de négocier le montant du contrat signé avec la Ligue. La situation inquiète les clubs de Ligue 1, dont certains sont déjà en grande difficulté financière, suite à la crise économique liée à la Covid-19.