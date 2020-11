Leboeuf : "Si l'OM avait Fofana et Simakan derrière..."

Frank Leboeuf pense que l'OM n'a pas été très malin en manquant Mohamed Simakan (20 ans) et Wesley Fofana (19 ans).





"Simakan grandit. Je l'ai vu démarrer il y a deux ans, il avait des manques dus à son âge et à son inexpérience, mais il a du talent, c'est certain. Il est Marseillais en plus, non ? C'est dommage pour l'OM", a déclaré le champion du monde 1998 dans les colonnes de La Provence. Il préfère ne pas s'avancer sur la suite de sa carrière : "Après, dire qu'il va devenir un grand joueur, je n'en sais rien, car il y a beaucoup d'aléas. Les blessures, le mental... Et notamment l'effet néfaste que peut avoir l'argent. Ça, ça peut faire tourner la tête, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Quand ils signent un gros contrat, ils sauvent leur famille. On l'a vu avec Wesley Fofana à Leicester." Et de conclure : "Avec Fofana et Simakan derrière, l'OM n'aurait pas eu besoin de recruter d'autres mecs !"



Leboeuf est décidément très pertinent dans ses analyses...