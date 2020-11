Rami : "L'équipe reflète la direction"

Adil Rami (33 ans) pense que l'OM ressemble de plus en plus à son président, Jacques-Henri Eyraud. Et venant de lui, ce n'est pas un compliment.





"J'ai vraiment un problème avec le club. Par rapport au match que j'ai vu hier, on sent les joueurs impuissants, on ne peut même pas s'en prendre à eux ou à l'entraîneur... Quand tu vois un club comme l'OM avec un président qui ne connaît pas le football, t'as l'impression que c'est du business. Tu ne sais pas recruter, tu n'arrives même pas à récupérer des joueurs libres ou en prêt pour renforcer ton équipe. Tu rêves de Ligue des champions pendant des années et quand t'y arrives, tu ne fais pas le recrutement qu'il faut et tu ne fais pas jouer tes recrues. C'est un truc de dingue", a déclaré le défenseur sur l'antenne de RMC.





"Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien"

Et d'ajouter : "Dans le football, il faut être passionné, il faut aimer l'Olympique de Marseille. Tous les anciens présidents qui ont aimé le football, ça s'est vu sur le terrain. Aujourd'hui, l'équipe reflète la direction. C'est une grande catastrophe. Quand je vois le match d'hier, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. C'est à l'image du président. Je ne vois pas le projet, tu vas en Ligue des champions pour quoi faire ? Tu fais le recrutement pour quoi faire ?"



Pour rappel, Rami s'est fait licencier pour faute grave de l'OM et gardez énormément de rancoeur à l'égard de JHE. Difficile, dès lors, d'imaginer que son analyse de la situation du club est objective.