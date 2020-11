Aliane : "L'OM n'a même pas atteint les 100 kilomètres"

Julien Aliane a insisté sur le fait que l'équipe d'André Villas-Boas avait parcouru une distance très insuffisante, lors de la rencontre Porto-OM (3-0).





"Le ridicule continue. Zéro point, zéro but. Mais surtout sept buts encaissés sur les neuf tirs cadrés subis durant la compétition. Et puis, l'OM, c'est quatre tirs cadrés depuis le début. Un autre chiffre qui nous a interpellés, c'est le nombre de kilomètres parcourus contre Porto. C'est l'équipe qui a le moins couru parmi les seize équipes qui étaient en lice ce mardi. Midtjylland, qui a perdu face à l'Ajax, a couru 117 kilomètres alors que l'OM n'a même pas atteint les 100 kilomètres dans cette partie. Cela en dit long sur l'intensité et l'envie des Marseillais face à Porto", a lâché le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



L'OM est effectivement l'équipe qui a parcouru le moins de kilomètres, lors de cette journée. De quoi s'interroger sur la motivation des joueurs, ou sur leur condition physique...