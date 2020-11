Rami explique pourquoi c'est compliqué pour Payet

Adil Rami (34 ans) a son explication concernant la méforme athlétique de Dimitri Payet (33 ans). Il pense que le Réunionnais est dans l'impossibilité de travailler son physique avec le calendrier.





"Quand tu investis autant d'argent sur un joueur, et c'est vrai que j'étais en surpoids donc je suis bien placé pour le savoir, j'aurais aimé à un moment donné que le club me mette de côté pendant une semaine pour faire une vraie préparation physique et je ne joue pas pendant un match ou deux. Ça, c'est de l'investissement et de l'intelligence. On sait que Payet a un talent extraordinaire, il peut être le moteur de l'équipe. Mais pour ça, il faut qu'il soit bien physiquement", a déclaré l'ancien défenseur au micro de RMC.





"Il y a moins d'entraînement et tu manges un peu plus"

Et de poursuivre : "Si un sportif de haut niveau ne peut pas retrouver un poids de forme sans faire tout ça ? En jouant seulement les matchs ? Non, c'est trop compliqué, a prévenu l'ancien Marseillais. Quand tu joues tous les trois jours, tu t'entraînes un peu moins, tu dors beaucoup parce que t'es fatigué et tu manges. Donc il y a moins d'entraînement et tu manges un peu plus. Ce n'est pas si facile."



On attend effectivement bien mieux du milieu offensif de l'OM, lequel sortait d'une belle saison (13 buts et 5 passes décisives en 27 apparitions). Le confinement paraît avoir laissé beaucoup de traces.