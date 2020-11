Di Meco répond à villas-Boas

Eric Di Meco a réagi aux propos tenus par André Villas-Boas, en conférence de presse. Il a calmé le jeu.





"Je ne le prends pas mal, il ne dit rien de terrible. Quand tu commentes un match comme ça, ce n'est pas calculé. Je ne faisais que retranscrire la déception des supporters. J'ai cité les plus connus, parce que c'était rigolo. Mais mes potes qui ne sont pas connus sont restés devant la télé et n'ont pas zappé, alors qu'il y avait un Real-Inter merveilleux à côté. C'est une force malgré tout à l'OM, André Villas-Boas le sait. Il ne faut rien du tout aux mecs pour s'enflammer. Ils veulent juste voir un peu de résultats et une équipe se comporter autrement", a confié l'ancien défenseur gauche sur les ondes de RMC.





"Cette histoire-là fait le buzz, un peu trop je trouve"

Il pense aussi qu'AVB comprend la pression inhérente à Marseille : "Villas-Boas n'est pas fou. Il vient d'un club où il y a une grosse pression et il sait ce qu'est la déception des supporters. Cette histoire-là fait le buzz, un peu trop je trouve. J'espère juste, avec ce petit buzz, qu'ils vont ressentir la déception des supporters, qu'ils vont redonner un peu de fierté à tout le monde et qu'ils vont se remettre à bosser", a-t-il ajouté.



L'équipe phocéenne a en tout cas pris cher, ces deux derniers jours. Espérons une réaction face à Strasbourg, demain soir.