Villas-Boas : "Payet ? C'est moi qui ne suis pas au niveau"

André Villas-Boas a défendu Dimitri Payet (33 ans) face aux nombreuses critiques dont il est l'objet. L'entraîneur phocéen estime être responsable de ses problèmes.





"On a beaucoup parlé avec lui. Si je ne suis pas capable de le mettre au niveau de la saison dernière, c'est moi qui ne suis pas au niveau pour l'entraîner. Ce n'est pas le contraire", a lancé le Portugais face à la presse. Il faut dire que le Réunionnais a été très attaqué sur son physique, ces derniers jours, alors qu'il paraît loin de sa meilleure forme.



L'an passé, Payet s'était révélé très important pour le onze marseillais, marquant 9 buts et délivrant 4 passes décisives en 22 apparitions en Ligue 1. Et il n'a pour l'instant inscrit qu'1 but et donné 1 passe décisive en 8 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. On attend bien plus d'un élément censé être l'un des cadres du vestiaire.



Pour rappel, Payet est engagé jusqu'en 2024, depuis cet été. Il a effectivement prolongé en acceptant une baisse significative de son salaire.