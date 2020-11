Cuisance : "On ne lâchera jamais Villas-Boas"

Dans ce contexte tendu, c'est Michaël Cuisance (21 ans) qui s'est présenté face aux médias. Le nouveau venu n'a pas mâché ses mots et a assuré qu'André Villas-Boas gardait l'adhésion de ses joueurs.





"Comme l'ont dit le coach Villas-Boas et Steve Mandanda, on fait de la merde. On doit vite se remettre au boulot (...) Toutes les équipes ont des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde. On va sortir de là, j'en suis sûr. On est l'OM !", a-t-il lâché face aux médias. Et de poursuivre : "On est dans un moment de moins bien, il faut se poser les bonnes questions. On doit montrer une autre image. Ce n'est pas notre football le problème. C'est un problème de mentalité et de rage de vaincre, il nous manque un peu ça. Il faut se remobiliser et montrer ce visage-là aux supporters."





"L'équipe est en reconstruction"

Il a pris la défense du club, face à ceux qui estiment que la marche de la Ligue des Champions est trop haute : "Trop grande pour quoi ? On a une étoile sur le maillot. L'OM est un grand club. Ça fait sept ans que le club n'était pas en Ligue des champions. On est avec beaucoup de jeunes, l'équipe est en reconstruction, même si ce n'est pas une excuse. Ça va prendre du temps, mais ça va revenir." Il a enfin assuré que le vestiaire marseillais restait derrière son entraîneur : "Le coach n'était pas content à la mi-temps à Porto, il l'a fait sentir à tout le monde. Les joueurs sont à fond derrière le coach, moi le premier. Il ne va pas nous lâcher et on ne va jamais le lâcher. On est à 100 % derrière le coach."



Pour rappel, l'OM se déplacera sur le terrain de Strasbourg, vendredi.