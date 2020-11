Villas-Boas : "Les excités peuvent se calmer un peu"

André Villas-Boas a répondu aux critiques dont il est l'objet, en conférence de presse.





"Les excités (les amis de Di Meco) peuvent se calmer un peu et les autres entraîneurs qui veulent venir ici doivent se calmer. Ils vont devoir attendre. Il y en a qui sont actuellement en poste dans d'autres équipes... Tout le monde a des rêves, moi aussi", a déclaré le Portugais face aux médias.





"On doit continuer à travailler"

Et d'ajouter : "Ce n'est pas parce qu'il y a les journalistes, les supporters, les amis et les textos de Di Meco, et les entraîneurs des autres clubs qui veulent venir ici... qu'on va arrêter de travailler. On sait précisément qu'on n'est pas à la hauteur du club, moi le premier. On doit continuer à travailler."



AVB a donc rappelé qui était le patron, à l'OM. Espérons qu'il trouve rapidement des solutions pour relancer son équipe.