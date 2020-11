Strasbourg-OM : un suspendu côté strasbourgeois

Thierry Laurey, qui ne sera pas sur le banc contre l'OM, ne pourra pas non plus s'appuyer sur Ludovic Ajorque (26 ans). L'attaquant est suspendu.





Le coach alsacien va devoir se passer des services de son buteur, vendredi, face aux Phocéens. Comme Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai, le joueur a effectivement écopé de trois cartons jaunes en moins de dix rencontres. Il ne pourra pas non plus compter Lebo Mothiba (genou), Idriss Saadi (adducteurs), Matz Sels (tendon d'Achille) et Mahamé Siby (cuisse). Jean-Eudes Aholou et... Thierry Laurey ne seront pas non plus présents à la Meinau. Ils ont contracté le coronavirus.



L'an passé, l'OM avait dominé Strasbourg à domicile (2-0), mais n'avait pas fait le déplacement en Alsace, en raison de l'arrêt du championnat.