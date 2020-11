Mandanda doit agir, presse Rothen

Jérôme Rothen assure que le vestiaire marseillais est en proie à tensions. Il demande à Steve Mandanda (35 ans) de prendre ses responsabilités et de taper du poing sur la table.





"Mandanda, c'est important qu'il dise les choses. Car quand ça parle en interne ça ne réagit pas. Je te le dis de source sûre, il y a une sale ambiance avec certains joueurs qui se prennent pour d'autres. Mandanda a les clés du camion, c'est lui le joueur phare qui assume sur le terrain. Si lui fait une sortie médiatique, on ne pourra pas lui reprocher et certains vont fermer leur gueule. Vu le passé qu'il a et l'expérience qu'il a, il devrait mettre certains devant leurs responsabilités", a déclaré le consultant de RMC.



Quelque chose ne paraît effectivement pas tourner rond, à l'OM, ces dernières semaines. On ne retrouve notamment plus la grinta qui caractérisait l'équipe, la saison passée.