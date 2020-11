Olmeta veut plus d'anciens pour transmettre l'âme de l'OM

Pascal Olmeta voudrait que Jacques-Henri Eyraud prenne conscience de la nécessité de prendre des anciens pour transmettre la fibre olympienne.





"Il n'y a pas d'assise, pas de fondation, pas l'âme de l'OM. Il faut demander aux anciens. Regardez Enzo Francescoli à River Plate ! Appelle un Waddle, un Mozer, un Papin, pas tous ces charlots qui ne comprennent rien. Ils font venir des directeurs sportifs et des vice-présidents qui ne connaissent pas Marseille ni le club. Ils disent qu'ils construisent, mais il n'y a rien...", a lâché l'ancien gardien de but dans La Provence.



JHE n'a effectivement pas jugé nécessaire de faire appel aux glorieux anciens. On peut pourtant penser que cela serait bénéfique et ferait gagner beaucoup de temps...