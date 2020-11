Baup : "On se demande pourquoi ils n'ont pas envie"

Très attaché à l'OM, Elie Baup ne comprend pas l'attitude des joueurs phocéens.





"Voir ce match, entendre Mandanda complètement défait à la fin, ça m'a replongé des années en arrière et ça m'a foutu la tête à l'envers. L'histoire se répète, ça rappelle de mauvais moments... Mais même si on n'était pas au niveau, en face il y avait Arsenal, contre qui on avait été proche, Naples, qui tournait à fond, et les avions de Dortmund. C'était autre chose qu'un Porto mal en point ou qu'un Olympiakos qui n'est pas supérieur sur le papier. Et les joueurs se battaient : (André) Ayew allait toujours au combat, Mathieu (Valbuena) faisait ses matches, Gignac ne lâchait rien. Là, c'est incompréhensible. On se demande pourquoi ils n'ont pas envie et on en vient à se dire qu'il valait mieux ne pas se qualifier...", a déclaré l'ancien coach marseillais dans les colonnes de La Provence.



On peut penser que Steve Mandanda va effectivement devoir monter au créneau pour comprendre pourquoi certains de ses partenaires ne mouillent plus le maillot.