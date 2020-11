Olmeta a envie de mettre des gifles

C'est peu de dire que Pascal Olmeta n'a pas digéré la prestation insipide des Marseillais, contre Porto (0-3). L'ancien gardien de but voudrait secouer le vestiaire d'André Villas-Boas.





"Je me suis fait chier (sic), j'ai arrêté avant la fin.Ce n'est pas possible ! Voir ces matches me donne mal au ventre. L'OM, c'est l'Europe, on n'est pas à Guingamp ! On est pareil avec Meco (sic), on aime ce club donc on critique. J'étais en visio avec mon fils, qui est au centre de formation de l'AS Monaco, et j'ai senti sa déception quand Dimitri (Payet) a raté le penalty. Ça m'a touché. Le pire, c'est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont pris 3-0 ont le sourire ! Ça me donne envie de mettre des gifles... Et puis, quand tu es professionnel, ce n'est pas normal de faire 100 kilos ! C'est ne pas aimer son club. À mon époque, la question aurait été vite réglée ! Quand quelque chose ne va pas, tu le dis, tu aides l'autre à se remettre sur les rails. Et encore, ils ont la chance de ne pas avoir les supporters", fulmine le Bastiais dans les colonnes de La Provence.



Certains Marseillais sont en dessous de tout. Il reste à voir si la raison se trouve dans la tête, ou si elle a rapport avec le physique. Il paraît quand même étonnant que la majorité des clubs français soient en difficulté.