Ravanelli se paye les joueurs olympiens

Fabrizio Ravanelli n'a pas vraiment goûté à la performance des joueurs de l'OM, lors de l'opposition face à Porto (0-3), mardi.





"Je n'ai pas vu la fierté, l'envie de démontrer notre valeur, individuelle et collective, notre statut, l'histoire du club, de mettre le pied, gagner les duels, avec l'agressivité qu'il faut parce que je représente l'OM. Tous les joueurs ne peuvent pas porter le maillot de l'OM, c'est un maillot lourd, il faut du caractère et de la personnalité. Le maillot n'a pas été mouillé hier soir (mardi, NDLR). Je ne tire pas au fusil sur les joueurs ou l'entraîneur. Un match sans peut arriver, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Maintenant, il faut arrêter les cadeaux. J'espère que l'OM arrivera à inverser la tendance contre Porto à domicile, parce que Porto, mardi, n'a rien fait, il faut le dire", a lancé l'ancien attaquant italien au micro de Téléfoot.



Il s'agit désormais bien de sauver l'honneur et d'accrocher, s'il est possible, la troisième place. Pour cela, les prétendus cadres de l'équipe, tels que Florian Thauvin et Dimitri Payet, devront prendre leurs responsabilités.