Rothen pense que Payet devrait jouer en District

Jérôme Rothen ne prend pas de pincettes pour qualifier la forme de Dimitri Payet (33 ans). Il pense que le Réunionnais a davantage le physique pour évoluer en amateur.





"Bien sûr que ce sont les joueurs... Mais les joueurs, il faut les accompagner quand ils n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions. Il faut qu'ils aient un plan de jeu et des circuits préférentiels. C'est la vérité. Une fois que tu as ça, après tu te transcendes. Quand tu vois le match de Rongier, de Sanson... tu as l'impression que les joueurs se découvrent et découvrent la tactique. Payet est en numéro 10, comme dans les matchs de District où tu as le gros qui joue numéro 10 et qui fait la différence technique. Mais le temps qu'il se retourne, il roule sur le ballon", a lâché le milieu offensif parisien au micro de RMC.



Parisiens et Lyonnais se régalent. Les Olympiens sont la cible de terribles critiques, ces dernières heures. Il faudra très sérieusement améliorer le niveau de jeu pour espérer les faire taire, ces prochaines semaines. Dimitri Payet paraît notamment très loin de ses performances de la saison passée. On peut imaginer que la période de confinement et la préparation physique perturbée ne sont notamment pas étrangères à certaines difficultés.