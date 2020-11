Domenech dézingue Villas-Boas

Raymond Domenech s'en est violemment pris à André Villas-Boas, ce mercredi. Le président du syndicat des entraîneurs français surjoue son rôle.





"L'OM en route pour le record ... de défaites et le pire c'est que l'on ne peut même pas dire qu'ils soient moins bons que d'habitude. Après la débâcle de l'OM à Porto, et les déclarations de leur entraîneur je cite 'l'avantage c'est que la Champions League est bientôt terminée' j'avoue ma perplexité. Mais on va encore me taxer d'anti entraîneurs étrangers ou d'anti marseillais. Alors silence", a-t-il lâché au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Domenech est également très attaché à Lyon et n'a certainement pas digéré le fait que le club de Jean-Michel Aulas ne se qualifie pas pour la coupe d'Europe, la saison passée. Certains consultants et journalistes affiliés à la formation rhodanienne paraissent en rajouter, depuis une bonne semaine...