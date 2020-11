Les Winners haussent le ton

L'OM a livré l'une de ses pires prestations européennes, face à Porto (0-3), mardi. Les South Winners ont réagi en publiant un long communiqué. Des joueurs au propriétaire, tout le monde en prend pour son compte.





"Que dire... ? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l'occasion de cette troisième journée de Champions League, balance le texte. Une insulte au football, à l'institution OM, à nos 120 ans d'histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu", ont déploré les membres du groupe du virage sud. Certains joueurs n'ont tout simplement pas le niveau : "Il faut croire que tous nos détracteurs ont raison de dire que nous ne sommes pas invités dans cette compétition vu l'engagement de nos joueurs ; la marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres."





"Si vous n'avez ni la stature, ni les moyens, ni les ambitions, partez et vendez"

Les Winners ont repris de volée les membres du vestiaire qui s'expriment à tort et à travers dans la presse : "Nos starlettes se cachent, on les entend dans la presse, sur les réseaux sociaux, mais on ne les voit pas sur le rectangle de la vérité. Nous ne voulons plus de vos excuses après les défaites, tout ce cirque médiatique sonne faux." Ils ont aussi adressé un gros tacle à Frank McCourt, "très peu concerné avec son projet raté et ses choix douteux", qu'ils voudraient voir partir : "La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n'en sont pas... et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions qu'à la fin de l'ère Dreyfus. Si vous n'avez ni la stature, ni les moyens, ni les ambitions, partez et vendez."



L'OM a rendez-vous sur le terrain de Strasbourg, vendredi (21h00). Un succès ne suffira bien sûr pas à apaiser les fans.