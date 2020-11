Dib : "Des joueurs qui n'ont pas le niveau"

Marcel Dib a décrypté la cuisante défaite concédée par l'OM, en Ligue des Champions, contre Porto (0-3).





"Je savais avant le match que l'équipe n'avait pas le niveau. On veut se qualifier pour la Ligue des Champions, mais si c'est pour composer une équipe avec des joueurs qui n'ont pas le niveau... Il n'y a pas cette envie qu'on voit en Ligue des Champions, de montrer qu'on est capables. On voit toujours les mêmes copies. C'est léger, il n'y a pas de percussion devant. C'est limité", a déclaré le milieu de terrain dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, l'OM n'a dépensé que 13 millions d'euros pour se renforcer, cet été, compensés en partie par le départ de Bouna Sarr (8 millions d'euros). À titre de comparaison, Rennes a investi 71 millions d'euros (50 millions d'euros de ventes). L'an passé, Lille avait misé 100 millions d'euros (143 millions d'euros de ventes) et Lyon 126 millions d'euros (158 millions d'euros de ventes).



Le club phocéen paraît encore payer les dépenses réalisées lors des années Rudi Garcia, lesquelles n'ont pas permis les plus-values qui auraient dû financer le recrutement. Au de-là du règlement absurde du Fair-play financier, le manque d'expérience de certains dirigeants est bien sûr à l'origine des difficultés financières.