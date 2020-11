Ménès voudrait voir Strootman-Cuisance, au milieu

Pierre Ménès considère qu'André Villas-Boas doit sortir les joueurs qui ne sont pas à leur niveau, à l'OM.





"Dans cette équipe marseillaise, il y a trop de joueurs qui étaient bons l'année dernière qui sont cette saison hors de forme et loin de leur niveau. Sakai, Sanson, Payet, Benedetto... Ceux-là ne peuvent plus jouer. Ne doivent plus jouer. Il va falloir que Villas-Boas porte un peu ses bijoux de famille, parce qu'il y a des solutions. J'ai trouvé par exemple que l'entrée de Cuisance apportait plus de consistance au milieu. Et vu le manque de caractère de l'équipe, Strootman ne ferait pas tache non plus. Et peut-être que Germain mérite autre chose que de faire la bonniche dans le dernier quart d'heure. Tout comme Gueye qui est meilleur que Sanson ou Rongier en ce moment. Et puis si Luis Henrique est une pépite, mais qu'on le voit, merde", a publié le journaliste de Canal+ sur son blog.



Espérons que Villas-Boas prenne de vraies décisions, ces prochaines heures.