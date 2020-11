Di Meco : "Il y a peut-être des joueurs qui n'ont plus envie"

Eric Di Meco ne masquait pas sa colère, après la contre-performance de l'OM, face à Porto (0-3). Il s'en est notamment pris aux cadres de l'équipe.





"Je crois qu'après ce genre de match il ne faut même pas calculer une possibilité de qualification en Ligue Europa, le problème n'est pas là. On l'a dit, ce match peut être charnière pour André Villas-Boas. On a vu tellement de carences... Oui le scénario a été terrible, mais il n'y a pas eu de réaction, les tauliers qui sont censés tirer les garçons n'étaient pas là", a lancé le consultant sur RMC Sport.





"C'est l'OM qui est sali"

L'ancien latéral gauche pense qu'André Villas-Boas va devoir faire de gros choix : "Je pense qu'il va falloir prendre de grandes décisions du côté de Villas-Boas pour les compositions d'équipe. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont plus envie, plus le niveau ou plus les facultés pour porter ce maillot-là." Il pense que l'OM se relèvera : "On se souviendra de l'OM qui a perdu ces matchs, pas des joueurs. C'est l'OM qui est sali entre guillemets. Ce club a eu des moments de gloire, de joie et des moments très difficiles. Il s'est toujours relevé. On va partir de ce principe-là, pour sortir de ce match-là avec un peu d'espoir sinon on va se jeter du haut de la tribune."



Le vestiaire marseillais devra faire preuve de beaucoup de caractère pour se relever de cette situation. Espérons que les joueurs parviennent à se dire les choses, ces prochains jours.